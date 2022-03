Michael van Gerwen druipt direct af na bitter einde Ahoy-feest: ‘Als je jezelf niet beloont, doet dat pijn’

VideoHij haalde de finale, had ook de kans om daarin toe te slaan, maar de absolute bekroning van het oranjefeest in Ahoy bleef uit. Een teleurgestelde Michael van Gerwen verloor de finale van de zevende Premier League-speelronde van Joe Cullen (6-5). De sfeer in Ahoy? Die kon desondanks vanaf minuut één niet meer kapot.

Het publiek teleurstellen, dat was wat Michael van Gerwen ten koste van alles wilde voorkomen. Hoe moet hij zich gevoeld hebben tijdens de matchdarts die Michael Smith kreeg in de kwartfinale? Het antwoord daarop bleef gisteravond uit.

Want hoewel een anticlimax uitbleef en hij zowel Smith (6-5) als Jonny Clayton (6-3) versloeg, droop Van Gerwen na de verloren finale tegen Cullen direct af zonder de schrijvende pers te woord te staan. Alleen op social media sprak hij nog een dankwoord uit richting het publiek dat speciaal voor hem naar Rotterdam was gekomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Die Nederlandse fans hadden door de twee zeges en dus de finaleplek van Van Gerwen de avond van hun leven tijdens de eerste Nederlandse Premier League-speelronde in drie jaar tijd. Na Exeter en Brighton had Rotterdam de derde Premier League-zege voor Mighty Mike moeten worden.

Die kwam er niet. En dus een teleurstellende avond? Van Gerwen twijfelde: ,,Ja, naja, niet echt. Als je alle omstandigheden meetelt: drie punten voor de Premier League-ranking, daar gaat het om. Natuurlijk wil je hier winnen, maar er komen er nog veel. Dan volgende week maar”, zei Van Gerwen bij rechtenhouder Viaplay.

De nasmaak was desondanks bitter. Tot en met de 4-3 kon MvG de eindzege immers ruiken. Hij had Cullen gebroken en stond op het punt er 5-3 van te maken. Maar in plaats daarvan werd de Nederlander direct zelf teruggebroken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Hij (Joe Cullen, red.) deed de juiste dingen op de juiste momenten, maar als één iemand de finale moest winnen, dan was ik dat. Hij was slap, hij was te pakken, maar dan moet je het wel doen en toeslaan op de juiste momenten. Dat deed ik niet en hij deed dat wel, terwijl hij helemaal niet zo goed was. Ik wapende mezelf goed en bleef goed gooien, maar dan moet je doorzetten. Heel zonde, ik was de betere speler en als je jezelf dan niet beloont doet dat zeer.”

Voor Joe Cullen, naast het publiek in Ahoy de grote winnaar van de avond, maakte het allemaal weinig uit. Hij tobde de laatste weken met zijn vorm en de winst op een Nederlander voor Nederlands publiek smaakte zoet. ,,Dit geeft mij een héél goed gevoel. Sowieso om tegen een Nederlander hier te spelen en dan ook nog eens van een Nederlander winnen, geweldig.”

Dat er het nodige gefluit vanuit de zaal klonk bij beslissende momenten van Cullen, daar raakte hij niet van in de war. ,,Natuurlijk waren ze voor Van Gerwen. Boegeroep is prima, maar het was niet overmatig, ik vond de fans geweldig. Ik keek hier enorm naar uit. Toen Raymond (van Barneveld, red.) hier nog speelde was de sfeer al geweldig, echt geweldig. Dan is het heel speciaal dat ik hier een Nederlander voor deze fans kan kloppen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © ANP