Michael van Gerwen bewijst gelijk met historische titel: ‘Bookmakers kennen mij niet’

Michael van Gerwen schrijft dartshisto­rie met zevende Premier Lea­gue-ti­tel: ‘Dit doet veel met me’

Michael van Gerwen heeft geschiedenis geschreven met zijn zevende Premier League-titel. Mighty Mike won donderdagavond in de finale met 11-5 van Gerwyn Price waardoor de Nederlander nu in zijn eentje recordhouder is. Phil Taylor won zes Premier League-titels. ,,Het ging een keer gebeuren, mooi dat het vandaag al is’’, zei een dolblije Van Gerwen.