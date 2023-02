Michael van Gerwen behaalt eerste Premier League-weektitel na zinderende finale: ‘De weg is nog lang’

Met videoMichael van Gerwen heeft zijn eerste weektitel in de Premier League Darts binnen. Mighty Mike , zesvoudig eindwinnaar van het prestigieuze PDC-televisietoernooi, voltooide in een zinderende finale in Dublin een comeback tegen Gerwyn Price: 6-5.

Van Gerwen rekende in de kwartfinales af met Chris Dobey, winnaar van speelavond één. Toen verloor de Nederlander in de eindstrijd van de Engelsman. Via Jonny Clayton in de halve finale bereikte Van Gerwen, nummer drie van de wereld, de finale in de Ierse hoofdstad Dublin.

Waar Van Gerwen in de kwartfinale en halve finale voortreffelijk was bij het finishen, liepen de dubbels in de finale tegen Price aanvankelijk veel minder. Mighty Mike leek kansloos bij een achterstand van 2-5, maar overleefde enkele matchdarts en dwong met 5-5 alsnog de beslissende leg af. Daarin bleef hij na enkele missers aan beide kanten rustig en trok de partij naar zich toe.

,,Niet goed gooien en toch winnen, dat voelt goed”, zei Van Gerwen bij Viaplay. ,,Ik weet dat het beter kan. Het was hard werken.” De Nederlander had ook nog wat kritiek op zijn tegenstander in de finale. ,,Price speelt twee heel goede wedstrijden, dan gaat tegen mij weer de trukendoos open. Dat vind ik een beetje jammer.”

Price blijft op één weektitel staan (week twee). De titel bij speelavond drie ging naar Michael Smith. De wereldkampioen verloor in Dublin bij de laatste vier van Price. Van Gerwen is door het succes in Dublin de nieuwe lijstaanvoerder. ,,Het geeft veel voldoening dat ik in het klassement bovenaan sta. Al is de weg nog lang.”

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Michael Cooper/PDC

Uitslagen Dag 4

Kwartfinales

Michael Smith - Peter Wright 6-5

Gerwyn Price - Dimitri Van den Bergh 6-4

Jonny Clayton - Nathan Aspinall 6-4

Chris Dobey - Michael van Gerwen 3-6



Halve finales

Michael Smith - Gerwyn Price 1-6

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 3-6



Finale

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 5-6

