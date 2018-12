Michael Smith wil met trofee naar het altaar

Door Yorick Groeneweg



Michael Smith gaat volgend jaar trouwen. Met zijn aanstaande heeft ‘Bully Boy’ al afgesproken hoe hij dat het liefst ziet. Wordt hij wereldkampioen, zal de bruiloft volledig in het teken van darts staan. Dus zal hij op de grote dag net als in Alexandra Palace opkomen met ‘Shut Up and Dance’ van Walk the Moon. En als het even kan met de hoofdprijs in zijn grote handen. ,,Ik wil dat mijn verloofde de eerste vrouw in de wereld wordt die aan het altaar staat met de trofee van het WK darts.”



Volgens de Britse wedkantoren is de 28-jarige Engelsman na Michael van Gerwen en Gary Anderson de grootste kandidaat voor de eindwinst op nieuwsjaardag. Hij voelt zich er ook klaar voor. ,,Ik doe alles stap voor stap, maar nu moet ik gaan winnen. Geef me de eerste grote prijs en ik ben onderweg.”



Michael Smith begon gisteren aan het WK met een overwinning op Ron Meulenkamp. De finalist van de laatste editie van de Premier League neemt het na de kerst in de derde ronde op tegen John Henderson of Gabriel Clemens.