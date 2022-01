Michael Smith schakelt Wade uit en plaatst zich voor tweede WK-finale: ‘Was lastig om gefocust te blijven’

Michael Smith heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van het WK darts. In de halve finale rekende de Engelsman af met zijn landgenoot James Wade (6-3) en wacht voor hem een ontmoeting met Peter Wright of Gary Anderson.

Hoewel in het verleden behaalde resultaten geen garanties geven voor de toekomst, begon Wade met een duidelijk verschil in laatste ontmoetingen aan de halve finale. Maar liefst 17 van de 21 eerdere ontmoetingen wist de 38-jarige Wade van zijn zeven jaar jongere opponent te winnen. Toch begon Smith als favoriet aan de partij, mede door zijn gewonnen partijen tegen Jonny Clayton en Gerwyn Price.



Het begin was goed voor Smith, die vooral scorend veel beter was. Binnen een mum van tijd stond hij met 2-0 in sets voor en had hij ook de kans om de derde set binnen te slepen, maar net op dat moment gooide Wade een 121-finish uit en schreef hij de set op zijn naam. Ook in de vierde set kreeg Wade in de beslissende leg een kans om de set binnen te slepen, maar zijn pijl belandde niet in de dubbel 20. Smith sloeg toe via dubbel 10 en maakte er 3-1 van.

Daarna ging het snel en liep Smith uit naar een 5-1 voorsprong in sets, mede door een 130-score van Bully Boy. Het leek de genadeklap te zijn voor Wade, die gemiddeld meer dan tien punten lager scoorde en ook op de dubbels niet beter was. Het publiek leek zich al op te kunnen maken voor de partij tussen Wright en Anderson, maar toen plaatste Wade plots de break en sleepte hij via een prachtige 160-finish zelfs de set nog binnen. Een set later schroefde Wade het niveau verder op en won hij ook die set, maar daarna werd zijn opmars gestuit en plaatste Smith zich via dubbel 10 voor de finale.

,,Het ging niet zoals gepland. De eerste set verliep moeizaam, maar daarna kwam ik beter in mijn ritme. Ik wilde te graag met 6-1 winnen en de partij vroeg afmaken, maar het lukte niet", aldus Smith voor de camera van RTL7, die vooral mentaal een zware wedstrijd kreeg voorgeschoteld. Wade gooide duidelijk minder goed dan Smith, maar slaagde er wel in om na een 5-1 achterstand zich terug in de wedstrijd te knokken. ,,Het was lastig om gefocust te blijven. Ik wist dat ik scorend goed moest presteren, want scores van 100 zouden voor een halve finale niet genoeg zijn. Die druk legde ik mij vanavond op en dat ging goed. Het is dus vooral een mentale overwinning.”