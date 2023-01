Michael Smith grapt richting finale tegen Van Gerwen: ‘Hoe ik hem pijn kan doen? Door hem van het podium te trappen’

Oud-toptennis­ster Martina Navratilo­va (66) heeft keel- en borstkan­ker

Martina Navratilova (66) lijdt aan keel- en borstkanker. Dat maakt de oud-toptennisster bekend in een interview met de Britse krant The Times. Het is niet de eerste keer dat Navratilova is gediagnosticeerd met kanker.

2 januari