Michael Boogerd krijgt fietsles van Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke was een bijzondere renner. Nou hebben liefhebbers gauw de neiging om vroeg gedoofde sterren een iets te grote status toe te kennen. Dat gebeurt in de kunst, in de muziek en ook zeker in de sport. Maar het lijdt geen twijfel dat de populariteit van Vandenbroucke zich in België kon meten met die van Tom Boonen. Boonen kon prima met die druk omgaan, Vandenbroucke niet. Zijn ster doofde veel te vroeg. Hij stierf op 34-jarige leeftijd onder treurige omstandigheden. Doping, alcohol, drugs, inzinkingen, prostituees...dergelijke zaken.