Miami Heat brengt achterstand in NBA-finale terug tot 2-1

Eenzijdige derby onder­streept klassever­schil in ‘vreemde’ competitie

4 oktober VEERE - De tennissers van MLTC hebben In de landelijke hoofdklasse op zaterdag een eenzijdige 0-6-overwinning geboekt in de Zeeuwse derby tegen Veere. De Middelburgers kwamen in zes partijen in geen enkele set in de problemen en onderstreepten daarmee nog maar eens de enorme verschillen in de samengestelde competitie van 2020. De vrouwen van de Schelde verloren van Halsteren en zijn nog altijd op zoek naar hun eerste zege van 2020.