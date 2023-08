Meteen sensatie op US Open: Holger Rune verslikt zich in nummer 63 van de wereld

met videoDe Deense tennisser Holger Rune is in de openingsronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld werd in vier sets verrast door de Spanjaard Roberto Carballés Baena. Het werd 6-3 4-6 6-3 6-2 voor de nummer 63 van de wereld.

Na 2 uur en 42 minuten was de stunt compleet. Carballés Baena maakte het op eigen service af na een forehandfout van Rune. Laatstgenoemde maakte liefst 42 onnodige fouten. Vooral in de slotfase oogde hij ongemotiveerd en deed hij zijn tegenstander de punten met regelmaat cadeau.

Rune probeerde Carballés Baena in de slotfase met een medische time-out nog uit zijn spel te halen, maar de Spanjaard ging stoïcijns verder. Carballés Baena is in New York nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen.

Afgelopen weekend uitte Rune op sociale media al zijn onvrede over het feit dat zijn eersterondepartij stond gepland op baan 5. ‘Voor het geval je baan 5 kunt vinden, dat is de baan waar ik maandag mijn eerste wedstrijd ga spelen’, schreef Rune cynisch bij een foto van een plattegrond van Flushing Meadows. Gezien zijn status had hij op een groter podium gerekend.

De 20-jarige Rune is op de US Open nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Op Roland Garros en Wimbledon haalde hij al eens de kwartfinales.

Zege Thiem

Dominic Thiem heeft op de US Open zijn eerste zege op een grand slam sinds begin 2021 geboekt. De nummer 81 van de wereld was met 6-3 6-2 6-4 te sterk voor de Kazach Aleksandr Boeblik, die als 25e geplaatst was in New York.

De 29-jarige Thiem had sinds de Australian Open van 2,5 jaar geleden geen wedstrijd meer gewonnen op de grandslamtoernooien. Zes keer op een rij verloor hij in de openingsronde. De Oostenrijker miste ook een aantal grand slams vanwege een slepende polsblessure.

Volledig scherm Dominic Thiem. © ANP / EPA

Thiem won de US Open in 2020. Drie jaar geleden was hij in de finale te sterk voor de Duitser Alexander Zverev. Thiem stond ook twee keer in de finale van Roland Garros en reikte ook eenmaal tot de eindstrijd op de Australian Open.

Swiatek sterk

Iga Swiatek heeft bij haar terugkeer op de US Open maar één game afgestaan. De Poolse nummer 1 van de wereld, die in New York haar titel verdedigt, won op de openingsdag met groot vertoon van macht van de Zweedse Rebecca Peterson: 6-0 6-1.

Bekijk hier de beelden:

Al na 57 minuten benutte Swiatek haar tweede wedstrijdpunt tegen de nummer 86 van de wereld. Ze besloot het eenzijdige duel met een backhand langs de lijn, die Peterson te machtig was. Swiatek gunde de Zweedse maar 22 punten in totaal.

Volledig scherm Iga Swiatek. © ANP / EPA

,,Ik ben blij dat ik zo’n goede wedstrijd heb kunnen spelen, ondanks de druk en verwachtingen. Ik heb geprobeerd uit te voeren wat ik de afgelopen week tijdens de trainingen hier heb geoefend”, zei de 22-jarige Swiatek. ,,Frances vroeg me gisteravond om er niet té snel over doen, zodat hij wat extra tijd had.” Daarmee doelde ze op Frances Tiafoe, die de tweede wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium speelt.

Swiatek, die nu de Australische Daria Saville treft, was vorig jaar in de finale te sterk voor de Ons Jabeur uit Tunesië.

