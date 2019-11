Met welke club wist Mourinho niét de Champions League te winnen?

Van Anrooij (17) sterk in zand Koksijde; weer tiende in World Cup

24 november KOKSIJDE – Shirin van Anrooij profileerde zich voor de tweede week op rij in het wereldbekercircuit. Een week na haar tiende plaats in het Tsjechische Tabor finishte de veldrijdster uit Kapelle op dezelfde plaats in Koksijde.