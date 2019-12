Met Michael Smith is WK-finalist van vorig jaar al naar huis

Door Yorick Groeneweg

Met Michael Smith werd wéér een geplaatste speler naar huis gestuurd. Vanmiddag was het Ian White en gisteren waren het Jermaine Wattimena en oud-wereldkampioen Rob Cross. Van de vijf geplaatste spelers die op het WK darts tot nu toe in actie zijn gekomen, ging alleen titelverdediger Michael van Gerwen door. Hij was op de openingsavond in zijn tweederondepartij te sterk voor Jelle Klaasen.



Smith moest op de late zondagavond zijn meerdere erkennen in Luke Woodhouse, die een stuk constanter was dan de nummer 4 van de wereld. Een knappe prestatie van ‘Woody’, slechts de nummer 69 van de wereld.



‘Bully Boy’ kwam met 2-0 in sets achter tegen zijn landgenoot. Woodhouse liet in de derde set echter zes pijlen voor de wedstrijd onbenut. ,,Ik was zo boos op mezelf”, vertelde Woodhouse erover. ,,Tegen zo’n speler krijg je vaak maar een paar kansen.”

Smith pakte vervolgens ook de set, maar Woodhouse kon in het vervolg zijn zenuwen alsnog bedwingen. ,,Dit is ongelooflijk”, zei de verrassende winnaar. ,,In de eerste twee sets speelde ik goed, maar ik dacht daarna dat mijn kans verkeken was. Michael is zo’n goede speler, maar het lukte toch nog om hem te verslaan.”

Uitslagen: