‘Met een penis deelnemen aan vrouwensport is niet fair’

De Tsjechische Navratilova, achttienvoudig grandslamwinnares (waaronder negen keer Wimbledon), beantwoordde daar een vraag over van een van haar volgers op Twitter. Haar stelling: ,,Dat is duidelijk fout. Je kan jezelf niet zomaar tot vrouw uitroepen en het vervolgens opnemen tegen vrouwen. Er moet een zekere standaard zijn en met een penis tegen andere vrouwen uitkomen, hoort daar niet bij...” Navratilova is nochtans een voorvechter voor LGTB-rechten (lesbisch, gay, biseksueel en transgender) en uitte zich in 1981 als biseksueel. Vervolgens voegde ze er ook nog aan toe: ,,Het gaat mij vooral over de eerlijkheid en een faire competitie. Ik wil ook op niemand een stempel plakken. Eigenlijk moet elke zaak individueel bekeken worden... er kan hier niet echt één geldende regel zijn.”

De stelling van Navratilova zette meteen heel wat kwaad bloed bij vele transgenders, niet in het minst bij Dr Rachel McKinnon. De Canadese, die een doctoraat in de filosofie behaalde aan het Charlestoncollege in South Carolina, kroonde zich in oktober op een wielerbaan in Los Angeles tot de beste van de wereld op de sprint bij de Masters (35-44). Als eerste transgender sleepte ze een wereldtitel in de wacht in het wielrennen, waarna ze nog meer de verdediging van de rechten van transgenders in de sport op zich nam. Zij eiste meteen excuses van Navratilova. McKinnon (36): ,,Besef je dat ik als transgender atlete een wereldkampioene ben? Genitaliën doen niet aan sport. Welk deel van de penis speelt er dan tennis? En neen, je bent helemaal niet pro-transgender (wat Navratilova in een eerdere verduidelijking had beweerd) als je zegt dat vrouwelijke transgenders met een penis niet mogen deelnemen aan vrouwensporten. Dat is transfobisch.”