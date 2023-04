Met deze tien items ga je hip, handig en goed voorbereid de court op: retro is in

Het tennisseizoen staat weer voor de deur. Deze site tipt handige items en hippe outfits – retro is in! – waarmee je net even lekkerder op de baan staat.

Op hoge poten

Vintage tennismode is deze zomer een inspiratiebron voor grote modemerken als Miu Miu en Chanel. Ook sportmerk Fila haakt aan; Leni Klum, de mooie dochter van supermodel Heidi, is medeverantwoordelijk voor de Leni x Fila-collectie met sportschoenen en grappige tasjes. Blikvanger: deze jongens met dikke zolen.

LENI X FILA witte sneaker platform (imitatieleer), €44,99 via www.vanharen.nl

Modern klassiek

Stijlvolle, ouderwets ogende herenpantalon met de snufjes van nu: comfortabele, elastische broekband; lichtgewicht, ademend materiaal, steekzakken opzij (new balls, please!) en een lange rechte pijp met enkelrits. Past perfect in het huidige modebeeld. Ook in lichtroze, rood en zwart.

NIKE Court Heritage Pant, vanaf €57,95 via www.tennisdirect.nl

Vloeibaar krachtvoer

Na een afmattend potje in de brandende zon wil je nog maar één ding: drinken! Deze Recovery Shake lest niet alleen je dorst, maar zorgt meteen voor snel herstel. Vol nuttige eiwitten, honderd procent natuurlijk en plantaardig en bovendien gluten- en lactosevrij. De smaak is raak, net als je smashes.

TRIBE Recovery Shake Protein powder (500 gram), €19,99. Tribe is te koop bij Albert Heijn, Holland & Barrett and Hello Fresh. https://wearetribe.co

Lekkere luchten

Na een spannende rally is het flink zweten geblazen. Vooral je schoenen moeten het ontgelden. Luchten alleen is vaak niet afdoende om die geur kwijt te raken. Deze schoenverfrisser absorbeert vocht, verwijdert onaangename luchtjes en laat een frisheid achter. Ook verkrijgbaar: een antigeur/antivochttas en speciale wascapsules voor je hightech sportkleding.

SMELLWELL schoenenzakjes, vanaf €12,95 (2 stuks); Freshener tas: vanaf €29,95; wascapsules €12,95. www.smellwell.nl

Verdeel het onder de armen

Flink transpireren is goed, maar wat maatregelen vooraf zijn nooit weg. Deze duurzaam geproduceerde deodorant met biologische ingrediënten is vederlicht, droogt snel en beschermt volledig. De rolkop is zuinig in gebruik omdat je niet de helft het luchtledige in spuit. Verkrijgbaar in Vetiver Geranium en Cedar Bergamot.

FI-NE roll-on deodorant 50 ml (2 geuren), €38. www.retreat.nl

Er gekleurd op staan

Even op de retro-tour: dit polyester en spandex tennisjurkje met V-hals en racerback heeft een ware seventies-vibe. Speciaal ontworpen op maximaal comfort en minimale overlast van transpiratie. De diagonale kleurvlakken zorgen voor een vrolijke noot op de tennisbaan.

WILSON Team II Dress (ook in zwart en donkerblauw), vanaf €44,95 via www.tennisdirect.nl

Hey man, even chillen…

Deze spierbalsem met CBD-olie (verkregen uit cannabis, maar zonder hallucinogene werking) ondersteunt het herstel van stijve en gespannen spieren, bevordert de doorbloeding en kalmeert. Ideaal bij de warming-up of de cooling-down. Met de frisse geur van rozemarijn, eucalyptus en lavendel. Vegan, met etherische oliën en op basis van natuurlijke ingrediënten. Zonder minerale oliën en kleurstoffen.

JACOB HOOY CBD spierbalsem, 75 ml, €14,99. www.jacob-hooy.nl

Als je hijab maar goed zit

Een hoofddoek moet natuurlijk niet gaan flapperen of doorweekt raken tijdens het sporten. Deze lichtgewicht sporthijab is van ademend, vochtafvoerend materiaal en beweegt soepel met je mee. Je trekt hem zo over je hoofd; knoop in de binnenband en je bent er klaar voor.

ADIDAS Sporthijab 2.0 (HC1774), lime-pulse (div. kleuren), vanaf €23,10. www.adidas.nl

Kun je het zien?

Een bril dragen, sporten + de zon: een combinatie die op de baan in je nadeel kan uitpakken. Deze sportbril biedt uitkomst. Dankzij een speciale adapter kun je er glazen op sterkte in zetten met honderd procent UV-bescherming. Door de verstelbare neuspads en brillenpootjes en de flexibele antislipneusbrug blijft hij prima op zijn plaats.

SINNER Osler Sportzonnebril (BOX), Zwart montuur, glazen in diverse kleuren. €69,99. www.sinner.eu/nl/

Een handvol

Deze zachte overgrip zorgt voor optimaal gevoel en comfort, zonder plakkerig te worden. Hij heeft geen perforatiegaatjes, maar dankzij een speciale bewerking van het materiaal houd je je handen droog. Werkt ook nog schokdempend, waardoor irritante trillingen worden opgevangen en het speelcomfort toeneemt.

WILSON Advantage overgrip rood (3 stuks), €8,95 via www.tennisdirect.nl