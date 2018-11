Met de achternaam van deze voetballer kun je een heel elftal vormen

RUDESTATS Istvan Bakx kan maar niet winnen in de grote steden

11:56 Istvan Bakx is niet echt op zijn gemak in de grote steden. De 3-0-nederlaag woensdag in Amsterdam tegen Ajax was natuurlijk niet verrassend gezien het niveauverschil (eredivisie versus eerste divisie). Maar los daarvan: Bakx won nog nooit een profduel in Amsterdam. En nog sterker: ook in de twee andere grootste steden in Nederland (Rotterdam en Den Haag) won hij nog nooit.