Mendy leest journalist de les: 'Waarom praat je als een dokter?'

Rechter doet maandag uitspraak in 'Zaak FC Lisse-Hoek'

16:02 LISSE - FC Lisse en Hoek weten maandag zeker of ze woensdagavond vanaf 21.00 uur de strafschoppenserie over moeten doen of niet. De KNVB verklaarde de penaltyreeks deze week ongeldig, maar FC Lisse spande een kort geding aan. Dat dient maandag om 14.00 uur in Utrecht.