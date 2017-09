Mendy leert journalist de les: 'Waarom praat je als een dokter?'

VIDEO Veenstra is blij dat hij bij Goes inmiddels een luxeprobleem heeft

26 september VLISSINGEN - Rogier Veenstra stapte met slechts een ruim halfjaar ervaring als hoofdcoach van Zeelandia Middelburg over naar zondag-hoofdklasser Goes. De oud-prof wist dat hij een groot risico nam, maar presteert met de promovendus vooralsnog uitstekend. Na vier speelronden, waarin Goes pas drie keer in actie kwam, gaat de Bevelandse ploeg zelfs met negen punten aan kop.