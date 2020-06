Memphis Depay aanwezig bij massabijeenkomst op de Dam

Ocean Races Academy wordt na zes jaar al als instituut gezien

13:11 NIEUWVLIET - De Ocean Races Academy, de vanuit Breskens en Nieuwvliet opererende opleiding voor oceaanzeilers, heeft nu ook even de wind tegen. Normaliter waren de leerlingen vol in voorbereiding op de Veronica Race, een roemruchte wedstrijd op de Noordzee. Maar door de coronacrisis mag er nu niet met groot materieel gevaren worden en dus gaat de 50ste editie van half juni niet door. ,,Dat betekent echter niet dat alles bij ons nu stil ligt”, zegt Hans Bouscholte, één van de drijvende krachten bij de academie. ,,Ook nu zijn we op het water te vinden, maar dan in kleinere boten.”