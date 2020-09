Medvedev zonder setverlies naar halve finale US Open

Padel is booming, maar Zeeland loopt mijlenver achter

8 september KLOETINGE - Padel is booming. In de Europese bakermat Spanje liggen reeds twintigduizend banen en is padel de tweede sport van het land, vóór tennis en basketbal. In Nederland zit de sport al jaren in de lift en liggen er nu 424 banen. Slechts twee daarvan zijn in Zeeland te vinden. Dat is enerzijds tekenend voor het conservatisme in Zeeland. Anderzijds biedt het een enorme groeikans voor de vereniging die wél durft te investeren.