Medvedev wint ATP-toernooi in eigen land

DERDE DIVISIE/VIDEO's Hoek zet rood aanlopend Goes met duidelijke cijfers opzij

12:02 HOEK – In de eerste Zeeuwse derby ooit in de derde divisie, kwam een uitslag op het scorebord waar vooraf alleen de meest optimistische supporter van Hoek op had gerekend. De Zeeuws-Vlaamse ploeg versloeg het dolende Goes met maar liefst 6-1. De bezoekers kregen voor rust de beste kansen, maar keken halverwege wel tegen een 2-0-achterstand aan. De ploeg van trainer Ruud Pennings raakte na 25 minuten ook nog eens Sherief Tawfik kwijt door een rode kaart en had na rust weinig tot niets meer in te brengen.