Medvedev snel langs Delbonis in eerste ronde

‘Het niveau zie je jaarlijks voetje voor voetje naar beneden gaan’

1 september HULST - Het gaat eigenlijk al een aantal jaren niet goed met het niveau van het hockey in Zeeland. Alleen het vrouwenteam van Rapide uit Hulst maakt daarop een uitzondering. Het draait al enkele jaren mee in de top van de derde klasse en speelde zelfs enkele seizoenen in de tweede klasse. Volgens stuwende kracht Mark-Jan de Jonge wordt het steeds moeilijker om dat niveau vast te houden. Een relaas van een gedreven hockeytrainer over de ontwikkelingen in die tak van sport in Zeeland.