Medvedev plaatst zich in drie sets voor finale US Open

Medvedev deed het deze zomer al uitstekend op de ATP-toernooien in Noord-Amerika. In Washington verloor hij in de finale van Nick Kyrgios en op de Rogers Cup in Montreal verloor hij in de finale van titelverdediger Rafael Nadal. Het toernooi in Cincinnati won hij wel, na zeges op Novak Djokovic in de halve finale en David Goffin in de finale. Medvedev plaatste zich daardoor al voor de ATP Finals in Londen in november.



De nummer vijf van de wereldranglijst nam zijn goede vorm ook mee naar New York, waar hij een bijzondere relatie onderhoudt met het fanatiek meelevende publiek. De Rus moest in de eerste paar ronden flink wat fluitconcerten en boegeroep doorstaan, maar langzaam begon het Amerikaanse publiek toch wel van de jonge Rus te houden. Vanavond kreeg hij het publiek ook al snel aan zijn kant, vooral door in de eerste set de tiebreak te winnen. Ook de tweede set duurde een uur, maar deze sleepte hij met 6-4 ook uit het vuur. In de derde set was hij duidelijk te sterk voor Dimitrov: 6-3.