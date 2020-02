Medvedev ook in Marseille snel klaar

Squasher Piëdro Schweert­man uit Koudekerke bondscoach en nummer één van Polen

17:54 WARSCHAU - Piëdro Schweertman, de uit Koudekerke afkomstige squasher, heeft iets bijzonders voor elkaar gekregen: hij is in twee landen de nummer één op de ranking. In Nederland is de viervoudig nationaal kampioen dat al negen jaar aan één stuk en in Polen, waar hij sinds 2018 woont, staat hij nu een halve week helemaal bovenaan. Een toernooizege in Gdynia leverde hem zondag daarvoor voldoende punten op.