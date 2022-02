Medvedev jaagt in Mexico op zeldzame statistiek, sterkste seizoensstart in jaren voor Nadal

Medvedev is sowieso de nieuwe nummer 1 van de wereld als hij het Mexican Open wint, onafhankelijk van wat huidig leider Novak Djokovic op het toernooi van Dubai presteert. Zowel voor Medvedev als voor Nadal was het de eerste partij sinds de finale in Melbourne.

,,Het is altijd lastig terug te keren op de baan na een periode zonder wedstrijden”, vertelde Medvedev. ,,Het liep niet geweldig vandaag. Maar ik ben tot het einde toe blijven knokken.” De Rus zei dat de mogelijke wijziging aan de kop van de wereldranglijst hem niet te veel had beziggehouden. Als Novak deze week niet zou spelen, was ik er misschien meer mee bezig. Dan zou het alleen in mijn handen liggen wat er gebeurt.”

Derde Rus die ranglijst aanvoert

Medvedev kan de 27ste tennisser worden die zich de nummer 1 van de wereld mag noemen en de derde Rus. Zijn landgenoten Jevgeni Kafelnikov (1999) en Marat Safin (2000-01) gingen hem voor. De Rus neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Pablo Andujar.

Sterkste start Nadal in 8 jaar

Voor Nadal was de zege op Kudla zijn elfde overwinning van dit jaar. Voor het laatst in 2014 startte hij het seizoen zo sterk. ,,Dit is goed voor het vertrouwen. Ik maakte wel wat foutjes, maar over het algemeen heb ik niets te klagen”, aldus de Spanjaard, die zijn reeks acht jaar geleden zag eindigen in de finale van de Australian Open waarin de Zwitser Stan Wawrinka te sterk was. Op hetzelfde toernooi won Nadal eind vorige maand zijn 21e grand slam.

Nadal, de nummer 5 van de wereld, treft de Amerikaan Stefan Kozlov.