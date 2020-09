Medvedev eenvoudig naar laatste zestien US Open na zege op debutant Wolf

Boze Vettel beleeft nieuw dieptepunt in kwalifica­tie op Monza: ‘Wat een zooitje’

16:07 Sebastian Vettel heeft in een toch al zo teleurstellend seizoen weer een dieptepunt beleefd. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 bleef in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië al in de eerste sessie steken. Vettel begint de ‘thuisrace’ van zijn team Ferrari vanaf de zeventiende plek.