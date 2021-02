Medvedev eenvoudig in drie sets verder naar kwartfinale Australian Open

Het is de achttiende wedstrijd op rij waarin de Rus ongeslagen blijft. Zijn laatste verloren wedstrijd was in november van vorig jaar.

In de kwartfinale neemt Medvedev het op tegen zijn landgenoot Andrej Roebljov of tegen Casper Ruud uit Noorwegen. ,,Ik ben voor Andrej, want als hij wint staat er in ieder geval één Rus in de halve finale’’, aldus Medvedev. ,,Casper is ook een geweldige tegenstander dus ik ga de wedstrijd kijken, ervan genieten en me voorbereiden op mijn volgende tegenstander.’’