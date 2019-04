Medvedev door naar finale na winst op Nishikori

Medvedev (14 van de wereld) en Nishikori (7) hadden elkaar al drie keer eerder in wedstrijdverband ontmoet. In januari was Nishikori op het hardcourt van Brisbane in drie sets te sterk voor Medvedev. De laatste ontmoeting op gravel leverde vorig jaar in Monte Carlo een overwinning op voor de Rus. Mede door die prestatie en Medvedev's sterke optredens op gemalen baksteen was de Rus de favoriet voor de vierde ontmoeting.



In de vijfde game van de eerste set sloeg Medvedev op zijn allereerste breakpoint toe. Nishikori kwam er nauwelijks aan te pas en verloor de eerste set met 4-6. In de tweede set kreeg Medvedev in de openingsgame direct de kans om door de servicebeurt van de Japanner te gaan, maar ging die set naar Nishikori: 6-4. In de beslissende set verspeelde Nishikori een 2-0 voorsprong en ging hij uiteindelijk ten onder met 5-7.



Voor Medvedev wacht zondag mogelijk een ontmoeting met Rafael Nadal. De Spanjaard won het toernooi van Barcelona elf keer. Later vandaag wacht voor hem de halve finale tegen Dominic Thiem.