Mbappé idolaat van Mbappé

De foto was al in 2013 gemaakt voor het blad France Football. Hij ligt op bed in zijn kamertje in het trainingscentrum van AS Monaco. Op de oorspronkelijke foto hangen de muren vol met posters van Ronaldo, de Portugees die toen furore maakte bij Real Madrid en een held voor vele tieners was. Anno 2018 heeft Mbappé de foto danig bewerkt. Ronaldo bestaat niet meer en is vervangen door Mbappé zelf.



De nu 20-jarige aanvaller maakte een gedenkwaardig voetbaljaar door, waarin hij met het Franse elftal de wereldbeker veroverde in Rusland en met zijn club PSG zowel de landstitel als de beker won.