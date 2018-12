Mauresmo verkiest Pouille boven Davis Cup-team

Groene Ster in januari naar Marrakech en Agadir

13:24 VLISSINGEN - De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen beleggen begin januari een trainingskamp in Marokko. De ploeg van coach Samir Yaqoobi vertrekt op zaterdag 5 januari naar Marrakech, speelt in Marokko twee oefenduels en keert op donderdag 10 januari terug naar Nederland. Een dag later reist de ploeg naar Rotterdam, om het in de kwartfinale van de KNVB beker op te nemen tegen Feyenoord Futsal.