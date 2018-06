Mauresmo gaat Franse Davis Cup-ploeg leiden

portret Oud-atlete Esther Vermue vindt haar draai bij mariniers

14:21 LEWEDORP - Toen Esther Vermue (30) vier jaar geleden aan een voettocht naar Santiago de Compostela begon, wist ze nog niet waar haar toekomst lag. Na twee niet tot de verbeelding sprekende kantoorbanen was ze zoekende. Halverwege de avontuurlijke trip van 2300 kilometer was ze er echter al uit. Vanuit een internetcafé in Frankrijk solliciteerde ze bij Defensie. ,,En voordat ik uitgewandeld was, was ik al aangenomen.”