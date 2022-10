Matwé Middelkoop wint dubbelspel in Tel Aviv, Novak Djokovic pakt titel bij rentree

Middelkoop won eerder dit jaar het dubbelspel op het toernooi van Rotterdam, samen met Robin Haase. Daarna verloor hij met drie verschillende dubbelpartners nog een finale. Met Pablo Andujar greep hij naast de titel in Genève, met Luke Saville in Eastbourne en met Bopanna in Hamburg.

Middelkoop en Bopanna wonnen meteen de opslagbeurt van hun tegenstanders en liepen in de eerste set uit naar 4-0. Met twee eigen opslagbeurten grepen ze vervolgens de set. In de tweede set had het duo aan één break genoeg voor de zege.

Djokovic wint weer

Novak Djokovic heeft een succesvolle rentree op de ATP Tour gemaakt door het tennistoernooi van Tel Aviv op zijn naam te schrijven. De voormalig nummer 1 van de wereld uit Servië versloeg in de finale de Kroaat Marin Cilic in twee sets: 6-3 6-4.

Voor Djokovic was dit het eerste toernooi sinds hij het grandslamtoernooi van Wimbledon won in juli. Djokovic miste daarna veel toernooien in Noord-Amerika, waaronder de US Open, omdat hij zich niet heeft laten inenten tegen het coronavirus. Daardoor kon hij niet naar de Verenigde Staten en Canada reizen. Hij kwam pas weer vorige week in Londen in actie in de Laver Cup, waar tennissers van Europa het opnamen tegen tennissers uit de rest van de wereld.

Volledig scherm © REUTERS

De in Tel Aviv als eerste geplaatste Djokovic brak de opslag van Cilic in de eerste set op 2-1 en pakte met die marge de set. In de tweede set won de Serviër meteen de opslagbeurt van zijn tegenstander. De Kroaat kreeg één kans om gelijk te komen, maar kon het breakpoint niet verzilveren. Op 5-4 benutte Djokovic zijn eerste matchpoint met een ace.

Voor Djokovic is het de derde titel van 2022. Naast Wimbledon won hij ook het masterstoernooi van Rome.