Matwé Middelkoop treft mogelijk Tallon Griekspoor en Botic van den Zandschulp in dubbelfinale Antwerpen

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor strijden zaterdag met de Franse tennissers Nicolas Mahut en Édouard Roger-Vasselin om een plek in de eindstrijd. Van de Zandschulp en Griekspoor werden in het enkelspel beiden gelijk uitgeschakeld, maar hebben als duo wel succes in de Lotto Arena.

In het enkelspel werd met Hubert Hurkacz de nummer 1 van de plaatsingslijst uitgeschakeld. De Poolse tennisser, elfde op de wereldranglijst, verloor in de kwartfinales in drie sets van Dominic Thiem uit Oostenrijk: 3-6 7-6 (9) 7-6 (4). Thiem, in 2020 winnaar van de US Open, neemt het in de halve finales op tegen Sebastian Korda. De Amerikaan was veel te sterk voor Yoshihito Nishioka uit Japan: 6-0 6-2.