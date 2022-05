Matwé Middelkoop in Parijs voor het eerst naar halve finale grand slam

OVERZICHT TOP verliest nipt van TOP, Togo doet wat het moet doen en blijft in leven

VLISSINGEN – De korfballers van Togo sloten een woelige week, waarin coach Jelle de Laet de wacht aanzegde en Arco Goedkoop vervroegd aan zijn trainersklus in Goes begon, af met kostbare punten in de strijd tegen degradatie.

29 mei