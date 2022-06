Matteo Berrettini, finalist van 2021, trekt zich vanwege corona terug uit Wimbledon: ‘Droom voorbij’

Gisteren meldde Marin Cilic zich al af. De 33-jarige Kroaat, finalist in Londen in 2017, testte ook positief op corona. Cilic had in de derde ronde de tegenstander kunnen zijn van Botic van de Zandschulp, de nummer 21 van de plaatsingslijst. De Kroaat wordt vervangen door de Portugese lucky loser Nuno Borges. Vijf jaar geleden verloor Cilic op Wimbledon in de finale in drie sets van Roger Federer. In 2014 won hij de US Open.