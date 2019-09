Mattek-Sands en Jamie Murray grijpen wéér de titel in New York

DERDE DIVISIE Verrassen­de spits Impens knalt Hoek ruim langs Ajax

16:41 HOEK – In de tweede thuiswedstrijd van het seizoen vermaakte Hoek het publiek met een doelpuntrijke overwinning. Na de twee minimale zeges op FC Lisse (1-0) en Odin’59 (0-1) was de ploeg van Lieven Gevaert op eigen veld met 6-1 te sterk voor Ajax. Na drie wedstrijden heeft Hoek daardoor in de derde divisie zaterdag nog altijd de maximale score.