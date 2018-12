‘Matige Mike’? Verre van dat, zo bewijzen de cijfers

Van Dijk prikkelt Zeeuwse wielren­sters om opvolger van Tolhoek te worden

11:04 HEINKENSZAND - Ellen van Dijk, voormalig wereldkampioene tijdrijden, toonde zich vrijdagavond opgelucht. Het was haar ter ore gekomen dat de titel ‘Wielrenner van het jaar’ in Zeeland ook naar een vrouw kan gaan. ,,Dus ik zou het heel leuk vinden als een dame dat een keer kan bewerkstelligen”, zei ze in Heinkenszand.