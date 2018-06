updateIn een grote actie tegen matchfixing in het tennis, onder leiding van justitie in België, zijn door heel Europa mensen opgepakt. Ook in Nederland heeft justitie twee mensen op de korrel. In België zijn 21 huiszoekingen verricht en zijn dertien mensen meegenomen voor verhoor.

Onder de verdachten zijn ook tennissers, meldt een woordvoerder van het federaal parket in Brussel. Wie dat zijn is nog onduidelijk. Het onderzoek richt zich op wedstrijden in het Futures- en Challengerscircuit, net onder de top.

In het onderzoek is aangetoond dat een Armeens-Belgische criminele organisatie sinds 2014 professionele tennissers heeft omgekocht om de uitslag van wedstrijden te manipuleren, meldt het federaal parket.

Ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Slowakije en de Verenigde Staten zijn mensen opgepakt.

Nog bezig

In Nederland betreft het twee verdachten. De justitiewoordvoerder wil niet zeggen waar zij vandaan komen, 'omdat er nog operaties bezig zijn'. Hij wil ook nog niet zeggen wat hun rol is in het geheel.



De verdachten zijn naast tennissers en leden van de criminele bende vooral loopjongens. Zij hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: geen inkomen, geen werk en financieel aan de grond. Ze kregen instructies om cashgeld in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen.



Bendeleden gokten op de tenniswedstrijden, waarbij de winst volgens het OM hoog opliep. De Belgische Kansspelcommissie was in 2015 getipt door wedkantoren over Armenen zonder duidelijk inkomen die zich in België bezighielden met matchfixing in het tennis op het niveau van futures en challengers. Daar is het prijzengeld tussen de 5000 en 15.000 euro en zijn er doorgaans geen camera-opnames.



De opgepakte personen worden verdacht van matchfixing, corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De bende zou geweld en bedreigingen niet schuwen.

Niet nieuw