Martina Hingis: een leven vol records, blessures en incidenten

Haar naam

Martina Hingis komt uit voor Zwitserland, maar ze is de dochter van Tsjecho-Slowaakse ouders. Melanie Molitorová en Karol Hingis togen naar het Alpenland toen Martina acht jaar oud was en nog Hingisová heette. Haar achternaam wijzigde ze in Zwitserland naar Hingis, van haar vader. Martina werd zelf vernoemd naar Martina Navrátilová, de Amerikaanse tennislegende die ook werd geboren in het voormalige Tsjecho-Slowakije. Martina Hingis had haar liefde voor racket en bal niet van een vreemde. Moeder, die jarenlang Hingis' coach zou zijn, en vader hadden als profs een reputatie hoog te houden.

De jongste ooit

Haar naam duikt voor het eerst op in de internationale annalen in 1993, wanneer ze als twaalfjarig meisje het juniortoernooi van Roland Garros wint. Ze is dan de jongste ooit die dat presteert. Een jaar later wint ze opnieuw in Parijs, doet het een paar weken later op Wimbledon dunnetjes over en haalt ook de jeugdfinale in New York.



Een toptalent is opgestaan, het slijpen van de ruwe diamant kan dan écht beginnen. Op 14 oktober 1994 wordt Hingis, koud veertien jaar oud, profspeelster in het WTA-circuit. De Zwitserse puber sluit 1994 zelfs al af als de nummer 84 van de wereld.