Martin Klizan blijft ongeslagen in zijn zesde ATP-finale

Tweede plaats voor Leonie Ton in Strandloop Ouddorp

12:30 OUDDORP - Leonie Ton kwam vrijdagavond in actie tijdens de zware, 10 kilometer lange strandloop in Ouddorp. De ultraloopster moest genoegen nemen met de tweede plaats overall bij de vrouwen maar pakte wel de en winst bij de D40, in een tijd van 45 minuten en 31 seconden. Ton had slechts een achterstand van 50 seconden op Laurey van den Berge, die in 2013 een parkoersrecord liep van 38.15 minuten.