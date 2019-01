Marco van Basten, de boze fan en de pannenkoek

Alternatie­ve Elfsteden­tocht: Mesu 13de na mislukte so­lo-ac­tie

30 januari TECHENDORF – De dertiende plaats in de Alternatieve Elfstedentocht is een teleurstelling voor Erwin Mesu. De Middelburger zat tot het einde van de wedstrijd over 200 kilometer erbij, maar kon in de sprint net niet meekomen.