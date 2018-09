Maradona zorgt in Mexico voor enthousiasme bij spelers én fans

Meer slimmig­heid­jes, dat wil Yaqoobi zien bij Groene Ster

7:00 VLISSINGEN - In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, moesten de zaalvoetballers van Groene Ster vrijdagavond tegen Hovocubo tien treffers slikken. Daarmee incasseerde de Vlissingse eredivisionist voor het eerst sinds oktober 2015 (10-6 bij ’t Knooppunt) weer een nederlaag met dubbele cijfers. Toch maakt Samir Yaqoobi zich geen zorgen over de rest van dit seizoen. De coach is zelfs opvallend optimistisch. ,,We hebben de kwaliteiten om de play-offs te halen.’’