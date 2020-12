Maradona op Argentijns bankbiljet? ‘Toeristen willen een ‘Diego’ mee naar huis nemen’

Ajax is een levenswij­ze voor Natascha en Jasmine

9:15 GOES - Voor Natascha de Jonge (43) uit Goes en haar nichtje Jasmine de Vos (17) uit Heinkenszand is Ajax een ‘levenswijze’. Normaal gesproken waren deze fanatieke fans woensdagavond in een kolkende Arena aanwezig geweest bij Ajax-Atalanta Bergamo. Nu volgen ze dit Champions League-duel gewoon in de huiskamer. Een prognose? ,,2-1 voor Ajax”, zeggen ze in koor.