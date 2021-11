Mannelijke tennissers mogen maximaal drie minuten naar het toilet

Lewis Hamilton klaar voor spannende apotheose: ‘Ben in de beste vorm in jaren’

Na Brazilië stond er ook in Qatar geen maat op Lewis Hamilton. De Brit nam weer een hap uit Max Verstappens voorsprong en heeft nog twee races om zijn achtste wereldtitel veilig te stellen. ,,Het is heel erg close tussen de twee auto’s, daarom is dit zo’n mooie battle.”

21 november