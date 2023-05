Manchester United zet grote stap richting CL-voetbal

Veilig­heids­ex­pert FIFA haalt uit naar AZ en FC Groningen: ‘Organisa­tie clubs niet goed op orde’

Bij de rellen afgelopen week bij FC Groningen en AZ was de organisatie niet op orde. Dat zegt FIFA-veiligheidsexpert Will van Rhee, die bij de NOS stevig uithaalt naar beide clubs. ,,Als de organisatie wel op orde was geweest, was er veel sneller ingegrepen”, aldus Van Rhee. ,,Ik zeg niet dat dan alles was voorkomen, maar er had zeker veel kunnen worden voorkomen.”