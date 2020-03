Man rent marathon op 7 meter breed balkon tijdens lockdown in Frankrijk

Van Assche na ontslag bij Delta Sport: ‘Mijn naam is aangetast’

20 maart ZWIJNDRECHT - Toen turntrainer Anthony van Assche in het voorjaar van 2019 thuiskwam van zijn eerste gesprek bij Delta Sport, was hij wildenthou­siast. ,,De plannen die ze hadden, de mogelijkheden die er in Zierikzee waren... Dat was precies wat ik zocht. Ik zei tegen mijn vriendin: ‘Het lijkt wel te mooi om waar te zijn’. Dat bleek uiteindelijk ook. Helaas.”