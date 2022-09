Man (33) die rookfakkel gooide op circuit in Zandvoort krijgt geen levenslang verbod: ‘Al genoeg gestraft’

VIERDE DIVISIE Kloetinge slaat vroeg en laat toe tegen Feyenoord en heeft de eerste zege binnen

KLOETINGE - De eerste overwinning van het seizoen is binnen voor Kloetinge. De promovendus was in de vierde divisie met 2-0 te sterk voor SC Feyenoord. Spits Ruben de Jager sloeg al vrij vroeg toe, zijn collega Kyle Doesburg pas laat.

3 september