Mallie wil graag weer vlammen aan de Irislaan

VLISSINGEN - Het resultaat is niet belangrijk in de voorbereiding. Het is een veelgehoorde kreet van trainers die hun ploeg klaarstomen voor het echte werk. Bij VC Vlissingen zullen ze daar ongetwijfeld anders over denken. Drie derdedivisionisten (Goes, Hoek en UNA) werden op een gelijkspel gehouden, Stedoco was nipt te sterk (0-1) en tegen tweedeklasser Arnemuiden werd met 1-2 gewonnen.

Het spel van Vlissingen in de oefencampagne verdient over het algemeen niet de schoonheidsprijs, maar de bereidheid om (vuile) meters te maken valt te prijzen. ,,Ik heb genoten van de wilskracht en het verdedigen van de ploeg’’, zei trainer John Karelse bijvoorbeeld na het duel met Stedoco.

Etienne Mallie was zaterdag op een festival en werd tegen de derdedivisionist uit Hoornaar node gemist. De 30-jarige routinier keerde na één jaar afwezigheid deze zomer terug aan de Irislaan. Hij voetbalde een seizoen met jeugdliefde Walcheren in de derde klasse. ,,Ik heb me echt geërgerd aan scheids- en grensrechters’’, vertelt Mallie. ,,Die waren soms echt erbarmelijk slecht. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel gele kaarten gepakt. En een rode zelfs. Maar ik heb het bij Walcheren wel naar mijn zin gehad. Ik heb absoluut geen spijt dat ik vorig jaar terug ben gegaan. Alleen viel het sportief gezien misschien een klein beetje tegen. Daarmee doel ik vooral op het resultaat.’’

Er waren meerdere redenen om terug te keren bij Vlissingen, geeft Mallie aan. ,,De randvoorwaarden bij Vlissingen zijn goed. En er spelen veel jongens waar ik in het verleden ook al mee gespeeld heb. Soms hoef je niet eens te kijken en dan weet je: ik kan die bal daar neerleggen. Ik heb er heel veel zin in. Iedereen wel, denk ik.’’

Zes tieners

Mallie moet weer één van de sterkhouders worden van Vlissingen. De selectie telt maar liefst zes tieners, die baat hebben bij sturing door ervaren krachten. Binnen de ploeg heerst een duidelijke hiërarchie. Het verschil tussen de jongste speler (Miquel Crucq) en de nestor (Raymond Wolff) is twaalf jaar, elf maanden en acht dagen. Er is dus sprake van een generatiekloof, al valt dat volgens Mallie te verwaarlozen. ,,We zijn allemaal gretig om te presteren’’, zegt de middenvelder. ,,De sfeer is goed, hoor. Er is een goede balans.’’

De middenvelder ziet het team groeien. ,,Wat ik op trainingen zie, is dat de jongere jongens steeds makkelijker gaan voetballen en vertrouwen hebben. Er zit een goede kop op die gasten. Ze leven voor het voetbal. De uitslagen in de voorbereiding zijn goed geweest voor de teamspirit.’’