Macclesfield: Iemand trek in een Sol?

Trainer John Tahapary: ZSC’62 heeft een ploeg van uitersten

26 november SCHARENDIJKE - In West-Brabant was het al even een dingetje. De ongeslagen reeks van Prinsenland, de koploper in de derde klasse B die zaterdag met zeven zeges op rij naar ZSC’62 kwam. Enkel op de eerste competitiedag speelde de formatie uit Dinteloord met 0-0 gelijk in de derby tegen De Fendert. Daarna was het louter hosanna, met ook opmerkelijk weinig tegendoelpunten. Tot in Scharendijke, waar het verrassend 2-0 werd.