Maakt na Robben ook Wesley Sneijder rentree na smeekbede Utrecht-fans?

Nacompetitie tegen degradatie Klaassen weet met Werder niet te scoren tegen Heidenheim

22:23 Werder Bremen heeft in de nacompetitie om degradatie uit de Bundesliga te voorkomen de heenwedstrijd tegen FC Heidenheim gelijk gespeeld. De wedstrijd in Bremen eindigde doelpuntloos: 0-0. Davy Klaassen deed 65 minuten mee bij de thuisploeg. Maandag is de return bij Heidenheim.