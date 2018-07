Luxemburger Muller stopt met tennissen

Muller won vorig jaar het grastoernooi van Rosmalen. Vorige maand liet hij zich als titelverdediger in de tweede ronde verrassen door de Australische qualifier Matthew Ebden.



,,Ik maak nu mijn afscheid al bekend om mijn hoofd leeg te kunnen maken en me nog enkele maanden voor 100 procent te kunnen richten op het tennis", aldus Muller, die in augustus vorig jaar op de wereldranglijst de 21ste plaats innam. Inmiddels is hij de mondiale nummer 60. Als junior won hij in 2001 de US Open.