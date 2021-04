Luis Suárez verrast Gronings G-team: ‘Ik wilde iets terugdoen’

Munter en Kramer schrijven voor tweede jaar op rij geschiede­nis met volleybal­sters VCN

3 april CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De Zeeuwen Ivo Munter (trainer) en Ard Kramer (manager) hebben met de volleybalsters van Laudame Financials/VCN voor het tweede jaar op rij geschiedenis geschreven. De debutant in de eredivisie won in de halve finale voor de beker met 3-1 van FAST en treft maandag in Groningen in de MartiniPlaza in de finale Apollo8, dat zich ook voor de finale van de competitie om het landskampioenschap heeft geplaatst.